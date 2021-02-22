Фотографии Адамс опубликовал в своем Instagram.
Окраска этого пингвина отличается из-за того, что в его организме нет меланина, объясняет The Independent. Поэтому перья вместо того, чтобы чернеть, становятся желтым.
“Я никогда раньше не видел и не слышал о желтых пингвинах. На том пляже было 120 000 птиц, и эта оказалась единственной желтой. Нам повезло, что пингвин остановился прямо там, где были мы”, – рассказал Адамс.
Ученые полагают, что это открытие открывает новый класс пигментов перьев.
Фото: yves_adams
“Пингвины используют желтый пигмент для привлечения партнеров, и мы подозреваем, что желтые молекулы синтезируются внутри. [Желтый цвет] отличается от любого из пяти известных классов пигментации птичьего оперения и представляет собой новый шестой класс пигмента перья”, – говорит исследователь Дэниэл Томас.
В 2012 году в колонии пингвинов в Антарктиде был замечен “белый” пингвин. Считалось, что его состояние связано с генетической мутацией, которая разбавляет пигмент в перья пингвинов.
- Ранее сообщалось, что на украинскую станцию “Академик Вернадский” в Антарктиде неожиданно вернулись пингвины.