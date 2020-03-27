Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
“Сегодня оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилищному сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу. Пожилую женщину доставили в городскую больницу г.. Авдеевка и оказали квалифицированная помощь. Состояние пострадавшей удовлетворительное, угрозы жизни нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства выясняются”, — сказано в сообщении.
В штабе ООС подчеркивают, что оккупанты в очередной раз пренебрегают правилами ведения боевых действий, которые определены Международным гуманитарным правом.
- Напомним, что под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области с самого утра – вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого).