В результате обстрелов боевиков террористических организаций была ранена гражданская женщина в Авдеевке.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

“Сегодня оккупанты из стрелкового оружия вели огонь по жилищному сектору неподалеку Авдеевской промышленной зоны. В результате этого 65-летняя гражданка Л. получила пулевое ранение в ногу. Пожилую женщину доставили в городскую больницу г.. Авдеевка и оказали квалифицированная помощь. Состояние пострадавшей удовлетворительное, угрозы жизни нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, обстоятельства выясняются”, — сказано в сообщении.

В штабе ООС подчеркивают, что оккупанты в очередной раз пренебрегают правилами ведения боевых действий, которые определены Международным гуманитарным правом.