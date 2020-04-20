Видео с кенгуру на автомобильной дороге опубликовала полиция Южной Австралии.

На видеозаписи от 19 апреля видно, как кенгуру прыгает по пустому центральному деловому району в Аделаиде, поскольку жители города вынуждены сидеть дома из-за карантинных ограничений.

“Сотрудники службы безопасности выследили подозреваемого в серой шубе, прыгающего сегодня утром в сити-центре Аделаиды. В последний раз его видели, направляющимся в Западный Парклендс”, – пишет полиция Южной Австралии.