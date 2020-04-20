В австралийском городе Аделаида заметили кенгуру, который свободно прыгал по пустынной улице.

Видео с кенгуру на автомобильной дороге опубликовала полиция Южной Австралии.

На видеозаписи от 19 апреля видно, как кенгуру прыгает по пустому центральному деловому району в Аделаиде, поскольку жители города вынуждены сидеть дома из-за карантинных ограничений.

“Сотрудники службы безопасности выследили подозреваемого в серой шубе, прыгающего сегодня утром в сити-центре Аделаиды. В последний раз его видели, направляющимся в Западный Парклендс”, – пишет полиция Южной Австралии.

Protective Security Officers tracked a suspect wearing a grey fur coat hopping through the heart of the #adelaide CBD this morning. He was last seen on foot heading into the West Parklands 🦘🚔👮#animaltakeover #whatsthatskip #kangaroo #cityslicker pic.twitter.com/JPyVXIYQRw — South Australia Police (@SAPoliceNews) April 19, 2020