В Австралии самые густонаселенные штаты отказались ослаблять карантин и отменять те или иные ограничения.

Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон накануне сообщил о трехэтапном плане по устранению большинства ограничений к июлю и возвращению на работу почти 1 миллиона человек.

Но в то время как большинство штатов заявило об ослаблении мер карантина, разрешив открывать рестораны и магазины, самые крупные, где уровень заражения все так же высок, решили с этим повременить.

В столице страны, Канберре, и некоторых штатах, гражданам разрешили ходить друг к другу в гости, а также разрешили публичные мероприятия, в том числе свадьбы, если собираются до 10 человек.

В южной части страны разрешили обеды на открытом воздухе в ресторанах и кафе. Через неделю откроют рестораны, бары и пабы в северной части страны.

Но Новый Южный Уэльс и Виктория, где находятся Сидней и Мельбурн, на которые приходится почти две трети случаев заболевания коронавирусом в стране, решили пока смягчить только те меры карантина, которые касаются малого и среднего бизнеса.

На данный момент общая смертность в Австралии в следствие заражения COVID-19 остается на уровне ниже 100 человек в сутки. Власти объявили, что 770 000 человек на континенте уже прошли тестирование, а показатель положительных тестов упал ниже 1%.