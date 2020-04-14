В Австралии анонсировали мобильное приложение для отслеживания людей, инфицированных коронавирусо, и тех, кто с ними контактирует.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Федеральное правительство планирует использовать приложение, которое в настоящее время используется в Сингапуре и называется TraceTogether.

Сообщается, что в течение двух недель правительство представит план, как будет использоваться технология. Планируется, что это будет частью стратегии по выходу из жестких ограничений в связи с эпидемией.

Также планируется расширить программы тестирования и отслеживания, чтобы обеспечить возможность реагирования на локальные вспышки с помощью приложения для отслеживания. Использование приложения будет добровольным, однако это уже вызывает опасения по поводу конфиденциальности.