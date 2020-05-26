Американская биотехнологическая компания Novavax проводит в Австралии испытание экспериментальной вакцины от коронавируса на людях.

Об этом сообщает телеканал ABC News.

После испытаний компания планирует выпустить препарат, который уже прошел все проверки. Он может появиться на рынке в этом году.

В первой фазе испытаний участвует 131 доброволец. Это граждане из городов Мельбурн и Брисбен.

Ученые пытаются определить безопасность вакцины NVX-CoV2373. На следующем этапе ученые будут определять эффективность вакцины на ранних стадиях.

Первые результаты исследований будут в июле.

Ранее эта компания провела испытания вакцины на животных. Ученые установили, что если вводить небольшую дозу лекарства, то препарат может быть эффективен в борьбе с COVID-19.

“Мы параллельно делаем дозы, производим вакцину в ожидании того, что сможем показать, что она работает, и сможем начать ее развертывание к концу этого года”, – сказал руководитель исследования компании доктор Грегори Гленн.

Также в компании отметили, что в случае успешных испытаний готовы изготовить не менее 100 млн. доз в этом году и 1,5 млрд – в следующем.

В производство вакцины NVX-CoV2373 только Норвегия вложила 388 миллионов долларов. Деньги поступили от Норвежской коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям.

Стоит отметить, что во втором этапе тестирования будут участвовать не менее нескольких тысяч добровольцев.