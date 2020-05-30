Об этом пишет CNN.
“У нас есть специальное объявление … Наша самая первая коала в сезоне выскочила из сумки мамы, чтобы поздороваться!” – отметили представители парка.
Малышке дали имя – Эш, а представители парка называют ее “знаком надежды на будущее дикой природы Австралии”.
Отмечается, что с понедельника, 1 июня, парк вновь будет открыт после мер по блокированию распространения коронавируса в Австралии.
- Ранее спутник Himawari-8, который сейчас находится на орбите в районе Австралии, передал снимки лесных пожаров на материке.
- Сообщалось, что в австралийских лесных пожарах погибло более 480 миллионов животных.
- В Австралии для пожарных служб в Новом Южном Уэльсе за 48 часов собрали более 20 миллионов австралийских долларов (13 миллионов долларов США).