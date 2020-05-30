В Австралийском парке рептилий после масштабных пожаров родилась первая коала.

Об этом пишет CNN.

“У нас есть специальное объявление … Наша самая первая коала в сезоне выскочила из сумки мамы, чтобы поздороваться!” – отметили представители парка.

Малышке дали имя – Эш, а представители парка называют ее “знаком надежды на будущее дикой природы Австралии”.

Отмечается, что с понедельника, 1 июня, парк вновь будет открыт после мер по блокированию распространения коронавируса в Австралии.