Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Проливные дожди прошли по восточному побережью, от Сиднея до Мельбурна, а также в других частях Нового Южного Уэльса.
Но в воскресенье вечером местные власти предупредили, что температура повысится к четвергу.
“Пока не оснований для самоуспокоения”, – предупредила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.
Выходные дни были очень тяжелыми, так как огонь уничтожил еще несколько сотен домов. В сельской местности небо приобрело красный цвет, а воздух наполнен пеплом и дымом, что сильно затрудняет дыхание.
Накануне сообщалось, что в стране есть еще почти 200 пожаров, более 1200 домов разрушено и миллионы гектаров земли выжжены.
Напомним, что в воскресенье австралийские власти приступили к оценке ущерба от лесных пожаров.
- Ранее спутник Himawari-8, который сейчас находится на орбите в районе Австралии, передал снимки лесных пожаров на материке.
- Сообщалось, что в австралийских лесных пожарах погибло более 480 миллионов животных.
- В Австралии для пожарных служб в Новом Южном Уэльсе за 48 часов собрали более 20 миллионов австралийских долларов (13 миллионов долларов США).