В воскресенье австралийские власти приступили к оценке ущерба от лесных пожаров.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Сейчас небольшой дождь и понижение температуры на юго-востоке страны дали некую передышку и власти могут заняться оценкой ущерба. При этом еще 200 очагов все еще горят.

“Это, безусловно, долгожданная отсрочка, это психологическое облегчение, если не что иное”, – заявил на брифинге комиссар сельской пожарной службы штата Новый Южный Уэльс Шейн Фицсиммонс.

Десятки тысяч домов как в штате Новый Южный Уэльс, так и в штате Виктория в воскресенье остались без электричества, военные и полицейские продолжают эвакуировать тысячи людей, которые в течение нескольких дней оказались в ловушке в прибрежных городах в результате пожаров.

Спутник Himawari-8, который сейчас находится на орбите в районе Австралии, передал снимки лесных пожаров на материке.

По последним данным, в результате пожаров в Австралии погибли 18 человек.