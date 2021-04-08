Об этом сообщает американское издание ABC News.
После вывода медицинского регулирующего органа Европейского союза, что “очень редкие случаи образования тромбов” являются побочным эффектом в течение нескольких недель после введения вакцины AstraZeneca, власти Австралии приняли решение пересмотреть медицинский протокол.
Было принято решение – рекомендовать людям в возрасте до 50 лет вакцину компании Pfizer.
Об этом заявили главный врач Пол Келли и премьер-министр Скотт Моррисон.
“Использование вакцины Pfizer предпочтительнее вакцины AstraZeneca для взрослых в возрасте до 50 лет, которые еще не получили первую дозу вакцины AstraZeneca… Провайдеры иммунизации должны вводить только первую дозу вакцины AstraZeneca COVID-19 взрослым в возрасте до 50 лет, если польза явно превышает риск для конкретных обстоятельств этого человека”, – сказал профессор Келли.
Также он отметил, что гражданам, которые получили свою первую дозу вакцины AstraZeneca и не испытали никаких “побочных эффектов”, можно вводить вторую дозу. При этом, людям, у которых после первой дозы COVID-19 AstraZeneca образовались тромбы, связанные с низким уровнем тромбоцитов, не следует давать вторую дозу.
Он напомнил, что на прошлой неделе госпитализировали мужчину из Мельбурна, которого вакцинировали AstraZeneca две недели назад. У него образовались тромбы.
Премьер-министр страны отметил, что в Австралии достаточно вакцины Pfizer, которую можно использовать “для тех людей, для которых эта вакцина будет более подходящей”.
Сейчас в Австралии первый этап вакцинации. Прививки могут получить только работники сферы охраны здоровья и карантинных служб, а также персонал домов престарелых и пожилые граждане из группы риска.
Напомним, в феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования. Исследования показывали, что эта вакцина дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и более.
- В марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Швеция, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния, Германия, Франция, Италия. #Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.
- 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.
- В конце марта лидеры Европейского Союза на саммите приняли решение о снятии запрета на экспорт вакцин после затяжного скандала с англо-шведским производителем AstraZeneca. Ситуация с запретом на экспорт возникла из-за того, что компания не выполнила обязательств перед Евросоюзом по поставкам вакцины