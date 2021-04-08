Органы охраны здоровья Австралии рекомендовали гражданам в возрасте до 50 лет вакцину компании Pfizer на фоне летальных случаев из-за возникновения тромбов после вакцинации AstraZeneca.

Об этом сообщает американское издание ABC News.

После вывода медицинского регулирующего органа Европейского союза, что “очень редкие случаи образования тромбов” являются побочным эффектом в течение нескольких недель после введения вакцины AstraZeneca, власти Австралии приняли решение пересмотреть медицинский протокол.

Было принято решение – рекомендовать людям в возрасте до 50 лет вакцину компании Pfizer.

Об этом заявили главный врач Пол Келли и премьер-министр Скотт Моррисон.

“Использование вакцины Pfizer предпочтительнее вакцины AstraZeneca для взрослых в возрасте до 50 лет, которые еще не получили первую дозу вакцины AstraZeneca… Провайдеры иммунизации должны вводить только первую дозу вакцины AstraZeneca COVID-19 взрослым в возрасте до 50 лет, если польза явно превышает риск для конкретных обстоятельств этого человека”, – сказал профессор Келли.

Также он отметил, что гражданам, которые получили свою первую дозу вакцины AstraZeneca и не испытали никаких “побочных эффектов”, можно вводить вторую дозу. При этом, людям, у которых после первой дозы COVID-19 AstraZeneca образовались тромбы, связанные с низким уровнем тромбоцитов, не следует давать вторую дозу.

Он напомнил, что на прошлой неделе госпитализировали мужчину из Мельбурна, которого вакцинировали AstraZeneca две недели назад. У него образовались тромбы.

Премьер-министр страны отметил, что в Австралии достаточно вакцины Pfizer, которую можно использовать “для тех людей, для которых эта вакцина будет более подходящей”.

Сейчас в Австралии первый этап вакцинации. Прививки могут получить только работники сферы охраны здоровья и карантинных служб, а также персонал домов престарелых и пожилые граждане из группы риска.

Напомним, в феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования. Исследования показывали, что эта вакцина дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и более.