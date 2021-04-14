Про це повідомляє The Guardian.

Олександр Вайт й Амелі Нейт придбали зелений салат у супермаркеті Aldi.

Вайт розповів, що коли вони відкрили пакунок вдома, то спершу подумали, що в салаті якийсь гігантський черв’як. Однак це виявилася змія.

“Вона рухалася і висовувала язика…. Коли я побачив язик, я зрозумів, що це не черв’як”, – розповів Уайт.

Змія виявилася завдовжки 20 см.

Подружжя зателефонувало до організації з порятунку тварин Wires. Експерти пізніше розповіли, що знайдена рептилія — дитинча білоголової змії.

Ніхто з подружжя не постраждав від укусу змії. Як з’ясувалося, навіть якби змія вкусила когось з них, це не призвело б до смерті. Отрута такої змії провокує сильний головний біль, локальний біль, помутніння зору, аномальну кровотечу.

Після інциденту Вайт сказав, що змія була доволі милою. Вони сховали її в контейнер Tupperware. Поки пара чекала на фахівців, вони встигли зробити кілька фото рептилії, телефонували друзям, знімали відео. Потім вони перевірили решту харчів, придбаних у тому ж супермаркеті.

Спеціалісти спробують простежити, яким чином змія могла потрапити до салату і пройти шлях до магазину.

Вайт і Нейт розповіли, що знайшли в салаті фекалії змії, однак все помили та з’їли.