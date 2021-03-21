Об этом сообщается на сайте регулятора.

“Управление терапевтических товаров одобрило производство вакцины от COVID-19 AstraZeneca в Австралии. Этот шаг был предпринят вслед за решением регулятора от 16 февраля 2021 года об одобрении вакцины AstraZeneca, произведенной за рубежом”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что специальное одобрение австралийского производства со стороны TGA нужно было для того, чтобы вакцина местного производства имела точно такой же состав и характеристики, что и зарубежная, имела такое же качество и не содержала контаминантов.

Вакцина будет производиться на двух предприятиях в Мельбурне. Ожидается, что первые партии препарата австралийского производства будут доступны в течение нескольких дней с момента получения регулятором последнего пакета документов от AstraZeneca.

“Это решение закрепляет безопасность производства вакцин в Австралии и обеспечивает стабильность поставок препарата в страну”, – отмечают в TGA.

Массовая вакцинация в Австралии началась 22 февраля. В стране одобрены COVID-препарат AstraZeneca, а также вакцина компаний Pfizer и BioNTech. Прививки от коронавируса уже сделали около 165 тысяч австралийцев.

Напомним, в феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования.