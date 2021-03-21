Об этом сообщается на сайте регулятора.
“Управление терапевтических товаров одобрило производство вакцины от COVID-19 AstraZeneca в Австралии. Этот шаг был предпринят вслед за решением регулятора от 16 февраля 2021 года об одобрении вакцины AstraZeneca, произведенной за рубежом”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что специальное одобрение австралийского производства со стороны TGA нужно было для того, чтобы вакцина местного производства имела точно такой же состав и характеристики, что и зарубежная, имела такое же качество и не содержала контаминантов.
Вакцина будет производиться на двух предприятиях в Мельбурне. Ожидается, что первые партии препарата австралийского производства будут доступны в течение нескольких дней с момента получения регулятором последнего пакета документов от AstraZeneca.
“Это решение закрепляет безопасность производства вакцин в Австралии и обеспечивает стабильность поставок препарата в страну”, – отмечают в TGA.
Массовая вакцинация в Австралии началась 22 февраля. В стране одобрены COVID-препарат AstraZeneca, а также вакцина компаний Pfizer и BioNTech. Прививки от коронавируса уже сделали около 165 тысяч австралийцев.
Напомним, в феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования.
- Исследования показывали, что вакцина от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и более.
- В марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Швеция, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния, Германия, Франция, Италия. #Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.
- 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.