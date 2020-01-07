Австралийские исследователи из Университета Монаша разработали улучшенную версию батареи для телефона, которая может держать заряд в течение пяти дней.

Об этом сообщает Engadget.

Принцип работы батареи можно также использовать для электромобилей. Теоретически, на ней машина моет проехать до тысячи километров.

Также ученые отметили, что аккумуляторы такого типа имеют меньшее воздействие на окружающую среду и гораздо дешевле в производстве.

Создавая такие батареи, исследователи отметили, что работали над тем, чтобы катоды могли справляться с более высокими нагрузками без снижения общей емкости, производительности и стабильности. Их основная задача – запустить литий-серный аккумулятор в серийное производство.

Патент на изобретение получат австралийские ученые, а их немецкие коллеги уже выпустил тестовые экземпляры таких батарей, которые будут испытываться в автомобилях и солнечных системах в Австралии в конце 2020 года.