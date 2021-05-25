Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Наразі енергетичні компанії щосили намагаються відновити електроенергію, в той час як місцева влада попереджає про дорожній хаос.
Пожежа сталася на станції недалеко від міста Білоела близько 13:45 за місцевим часом (3:45 за Гринвічем).
За словами постачальників енергії, електрику вже було відновлено для близько 250 000 споживачів. Але багато хто до цих пір залишаються без електрики: відключення загалом торкнулося близько 375 000 споживачів.
Зокрема, відключення відбулося в школах, будинках і підприємствах по всьому штату. Це також короткочасно вплинуло на аеропорт і світлофори в місті Брісбен, і влада попередила водіїв про необхідність проявляти обережність на дорогах.
Аварійні служби Квінсленда заявили, що гасять “пожежу турбіни генератора” і чекають, що це затягнеться надовго.
- Напередодні в Кабулі (Афганістан) відбувся новий вибух на окраїні міста, в результаті якого загинули 12 осіб, які прийшли в мечеть на п’ятничну молитву. Ще 15 осіб поранено.