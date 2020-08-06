Австралийское национальное научное агентство CSIRO в сотрудничестве с парой местных предпринимателей создало приложение Critterpediа, с помощью которого можно распознать вид паука или змеи.

Об этом пишет Vice.

Для распознания вида паука или змеи пользователям следует загрузить их фото в приложение, которое затем использует алгоритм машинного обучения на базе искусственного интеллекта для выявления, классификации и предоставления информации о семействе, роде или виде, в том числе, уровне их угрозы.

Отмечается, что пользователи, отправляющие собственные фотографии, будут дополнительно обучать механизм машинного обучения, а система идентификации станет более надежной и точной по мере ввода большего количества данных.

Разработчики надеются, что приложение, поможет обеспечить лучшую осведомленность о различных видах дикой природы, чтобы обезопасить жизни людей и животных.