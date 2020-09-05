В Австралии полиция произвела ряд задержаний на акциях протеста против карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает агентство ВВС.

Так, в Мельбурне, штат Виктория, который пострадал от COVID-19, на акцию вышли не менее 300 людей. Она была организована сторонниками теорий заговора, связанных с пандемией коронавируса.

Как сообщает издание The Guardian, участники акции выступают против карантинных ограничений, необходимости ношения масок, 5G, вакцинации.

Протестующие скандировали “Свобода!”, “Права человека имеют значение!”. Они не соблюдали дистанцию и были без масок. От демонстрантов звучали оскорбительные заявления в адрес полиции и СМИ.

За соблюдением порядка наблюдало большое количество полицейских. В результате произошли стычки между протестующими и правоохранителями.

Согласно данным полиции, в ходе акции были арестованы 15 человек: 14 за нарушение карантинных правил и один за нападение на полицейского, получившего рваные раны головы.

Кроме того, были наложены более 150 штрафов за нарушения ограничительных мер.

Протесты прошли в Сиднее, Брисбене, Аделаиде и Перте. Там также происходили аресты.

Начиная с июля, в штате Виктория ввели шестинедельный карантин из-за очередной вспышки коронавируса. В частности, в Мельбурне был введен комендантский час. По всему штату были запрещены собрания.

На штат Виктория приходится 75 % всех случаев инфицирования в Австралии и 90 % всех смертей из-за осложнений COVID-19.

По состоянию на субботу сообщается об 11 летальных случаях и более чем 70 новых случаях инфицирования в штате.