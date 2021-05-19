Про це повідомляє телеканал CNN.

За даними місцевої поліції, чоловік у віці 50 років отримав серйозні травми верхньої частини стегна під час серфінгу.

Представник поліції Крістофер Шілт зазначив, що він рано помітив акулу і спробував попередити своїх друзів, але сам врятуватися не встиг.

Офіцери поліцейського округу Меннінг-Грейт-Лейкс намагалися реанімувати його, але він помер на місці події.

Припускається, що акула, яка атакувала серфера, має довжину близько 4,5 метрів.

За даними Товариства охорони природи Таронга, в 2020 році в Австралії було зареєстровано вісім смертельних нападів акул, два з яких відбулися в Новому Південному Уельсі.

В окрузі Волус (штат Флорида, США) протягом 24 годин акули напали на трьох осіб.