В Австралии впервые с 9 июня не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом COVID-19 за сутки.

Об сообщает Reuters.

Министр здравоохранения страны Грег Хант поблагодарил медиков на своей странице в Twitter.

“Сегодня ноль случаев передачи [COVID-19] по всей Австралии. Это первый с 9 июня день с нулевым уровнем инфицирования. Спасибо всем нашим замечательным работникам здравоохранения и, прежде всего, австралийскому народу”, – написал он.

В штате Виктория — самой горячей епидемической зоне, на которую приходится более 90% из 907 смертей, вчера не зарегистрировали ни одного нового случая коронавируса.

Также не было и летальных случаев.

В связи с этим в стране планируют ослабить ограничения по поводу социального дистанцирования.

Кроме того, в Мельбурне отменили необходимость оставаться дома, вновь открыты магазины, бары и рестораны.

Всего в Австралии за время пандемии зарегистрировали 27 595 случаев заражения COVID-19. При этом 907 больных скончались, а 25 336 человек выздоровели.