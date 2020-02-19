Правительство Австралии заявило о готовности выделить два миллиона австралийских долларов на разработку вакцины против коронавируса из Китая. Эта сумма равна 1,3 миллиона долларов США.

Об этом сказано на сайте премьер-министра страны Скотта Моррисона.

В сообщении сказано, что средства на разработку вакцины выделены с целью защитить австралийцев от нового вида заболевания.

Соответствующее решение было принято после встречи членов правительства с ведущими австралийскими исследователями. Деньги выделили из Фонда медицинских исследований будущего (MRFF) для открытия грантовой программы по разработке вакцины против коронавируса.

“Способность быстро реагировать на возникающие проблемы со здоровьем является ключевым преимуществом MRFF, которая была создана в 2015 году для поддержки медицинских и медицинских исследований и инноваций на благо всех австралийцев”, – сказано в сообщении.

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По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано не менее 69 260 случаев нового коронавируса, а количество смертей превысило 1660 случаев. В воскресенье, 17 февраля, жертвами коронавируса на материковом Китае стали 105 человек.