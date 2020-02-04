На территории Австралии подтвердили 13-й случай заражения новым коронавирусом, вспышка которого наблюдается в Китае. Среди заболевших есть ребенок.

Об этом сообщает государственная служба новостей Австралии ABC News.

Во вторник, 4 февраля, в штате Квинсленд на северо-востоке Австралии подтвердили третий случай заболевания новым коронавирусом. Новый пациент — 8-летний ребенок из китайского города Ухань, который путешествовал по Австралии в составе туристической группы. Ранее в Квинсленде госпитализировали двоих взрослых — 44-летнего мужчину и 42-летнюю женщину. Они также были членами этой туристической группы.

Заболевший мальчик — первый ребенок на континенте, которому поставлен диагноз “коронавирус”. Всего количество подтвержденных случаев инфицирования 13.

Сейчас ребенок находится в изоляции в университетской больнице Голд-Коста, его состояние оценивают как стабильное.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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