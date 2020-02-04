Об этом сообщает государственная служба новостей Австралии ABC News.
Во вторник, 4 февраля, в штате Квинсленд на северо-востоке Австралии подтвердили третий случай заболевания новым коронавирусом. Новый пациент — 8-летний ребенок из китайского города Ухань, который путешествовал по Австралии в составе туристической группы. Ранее в Квинсленде госпитализировали двоих взрослых — 44-летнего мужчину и 42-летнюю женщину. Они также были членами этой туристической группы.
Заболевший мальчик — первый ребенок на континенте, которому поставлен диагноз “коронавирус”. Всего количество подтвержденных случаев инфицирования 13.
Сейчас ребенок находится в изоляции в университетской больнице Голд-Коста, его состояние оценивают как стабильное.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- Количество зараженных коронавирусом 2019-nCoV из Китая превысило отметку 19 тысяч. При этом количество летальных случаев равно 425.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая