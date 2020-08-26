28-летняя жительница Австралии Вандер Санден проведет шесть месяцев в тюрьме за нарушение правил обсервации после возвращения домой из штата Виктория.

Об этом сообщает ВВС.

Вандер ездила в штат Виктория на месяц. После этого ей разрешили вернуться домой, в город Перт, что на западе Австралии. Ей поставили два условия – вернуться за свой счет и пройти 14-дневную обсервацию в отеле.

Но девушка решила отправиться домой на грузовике, а обсервацию пройти в дома своего молодого человека. Там ее и задержали правоохранители.

Согласно правилам, за нарушение обсервации предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч долларов или лишение свободы на срок до 12 месяцев.

Адвокат девушки пояснил в суде, что та была одна в дом своего партнера и ни с кем не контактировала.

Также рассказал, что она ездила в штат Виктория, чтобы помогать сестре, которая болела. Это несколько смягчило наказание, но все же судья отметил, что ее поступок – “очень серьезное правонарушение”, которое могло привести к вспышке коронавируса.

Сторона обвинения назвала такое заявление девушки «лживым и нечестным», требуя тюремного заключения для нее.