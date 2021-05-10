Гігантського метелика, або Endoxyla cinera, з розмахом крил до 25 см виявили в школі Квінсленда, яка знаходиться недалеко від лісу.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Гігантську деревну моль виявили робітники при будівництві нових класних кімнат в державній школі Маунт-Коттон.

За даними Музею Квінсленда, гігантська деревна міль живе на узбережжі Квінсленда і Нового Південного Уельсу. Самки можуть важити до 30 грамів і мати розмах крил до 25 см. Самці вдвічі менше.

У них надзвичайно короткий життєвий цикл, дорослі живуть всього кілька днів. Вони гинуть після спарювання і відкладання яєць.

Директорка школи Меган Стюард сказала, що міль була “дивовижною знахідкою”.

Стюард сказав, що через розташування школи на її території нерідко можна було зустріти диких тварин, таких як індички, валлабі, коали, качки. Одного разу в бібліотеці знайшли змію і черепаху. А ось гігантську деревну міль раніше бачити не вдавалося.