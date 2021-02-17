Об этом сообщает издание The Local со ссылкой на решение правительства.
Однако у этого сектора есть небольшая надежда, поскольку правительство Австрии 1 марта снова встретится с экспертами, чтобы пересмотреть текущий курс действий.
Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заявил, что правительство отказалось от предложений некоторых кафе и баров открыть уличные площадки, поскольку в марте температура будет расти.
Министр туризма Элизабет Кёстингер посетовала на “горькие новости для гастрономии и туризма… которые были закрыты в течение нескольких месяцев и сильно страдают от этой ситуации”.
Alex Halada/AFPМарио Пулкер, глава гастрономической палаты Венской торговой палаты, призвал правительство предоставить больше финансовой помощи и поддержки тем, кто работает в этом секторе.
Барам и ресторанам прежнему разрешено предлагать еду и напитки на вынос.
- Конституционный суд Австрии постановил, что две правительственные меры по борьбе с распространением коронавируса в школах — обязательное ношение маски и разделение классов на две половины для обучения поочередно — являются незаконными.
- с 15 января для въезда в Австрию требуется (кроме негативного теста и готовности уйти на 10-дневный карантин) заполнение анкеты онлайн.