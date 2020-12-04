Бывшего министра финансов Австрии Карла-Хайнца Грассера приговорили к восьми годам тюрьмы за участие в резонансном коррупционном скандале.

Об этом сообщает издание Politico.

Карл-Хайнц Грассер занимал должность министра финансов Австрии с 2000 по 2007 год. До 2003 года политик был членом ультраправой Партии свободы.

Судебный процесс по делу экс-министра длился более трех лет и получил название BUWOG Scandal.

В пятницу, 4 декабря, уголовный суд Вены признал Грассера виновным в предоставлении секретной информации частному инвестору перед продажей 60 тысяч государственных квартир в 2004 году. Следствие установило, что экс-министр получил 9,6 млрд евро за участие в этой коррупционной схеме.

Также было доказано, что Грассер ввозил на территорию Австрии 500 тысяч евро наличными. Позже эти деньги оказались на том же счете банка, куда перечислили незаконные платежи за его участие в схеме BUWOG.

Сам Грассер виновным себя не признал. Политик заявил, что эти деньги получил от своей тещи, которая живет в Швейцарии. К слову, жена политика Фиона – известный модельер и наследница компании Swarovski.

Адвокат экс-министра заявил, что они будут оспаривать этот “ошибочный” приговор.