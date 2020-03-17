Порядка 500 граждан Украины не могут вернуться домой из-за ужесточенного карантина, введенного в странах Европы в связи с распространением COVID-19.

Об этом в комментарии #Буквам сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

Как сообщалось ранее, со вторника закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Аналогичным образом поступили и другие страны Европы.

В результате только в Австрии застряли порядка 500 граждан Украины. Из них несколько десятков — на своих авто, но они не успели добраться в Украину до закрытия границ Венгрии.

В 15:35 часов 17 марта из Австрии в Украину должен был вылететь авиарейс МАУ, однако он был отменен в связи с закрытием границ. Граждане, которые так и не попали на рейс, продолжают находиться в аэропорту.

Другие украинцы прибыли к посольству Украины в Австрии, чтобы получить какую-либо помощь. Их накормили и пустили в уборные. Посильную помощь оказывает украинская община Вены — приносят одеяла и необходимые вещи. Посольство ведет переговоры с австрийскими авиалиниями, но пока безуспешно.

Ожидается, что застрявшие в Австрии украинцы будут отправлены домой чартерным авиарейсом. О дате прилета борта должно было стать известно утром вторника, однако ситуация не разрешилась до сих пор.

“Когда будет чартер пока непонятно”, — сообщил Щерба.

По словам посла, на чартерный рейс записался 391 человек. Вероятно, эту ночь им придется провести в аэропорту. Часть граждан разместит посольство.

“Под посольством от 60 до 70 автомобилистов. Автомобилистов мы разместим на ночь. А люди, которые находятся в аэропорту, видимо, будут ждать чартера в аэропорту”, — добавил он.