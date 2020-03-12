В четверг, 12 марта, в Австрии объявили о перевом смертельном случае от коронавируса.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Первый смертельный случай зарегистрирован сегодня утром в Вене.

Городские власти рассказали, что умер 69-летний мужчина, который недавно ездил в Италию. Его лечили в больнице Кайзера Франца-Иосифа в столице Австрии.

По данным министерства здравоохранения, по состоянию на утро четверга в Австрии подтверждено 302 случая заражения вирусом.