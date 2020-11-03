Правительство Австрии объявило трехдневный траур после серии атак у синагоги в Вене, которые случились накануне.

Об этом в Facebook сообщает правительство Австрии.

Траур продлится до четверга, с 3 по 5 ноября.

На всех правительственных зданиях приспустят национальные флаги, к таким же мерам правительство призвало и глав австрийских регионов.

Также во вторник в 12:00 состоится минута молчания в память о погибших.