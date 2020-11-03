Об этом в Facebook сообщает правительство Австрии.
Траур продлится до четверга, с 3 по 5 ноября.
На всех правительственных зданиях приспустят национальные флаги, к таким же мерам правительство призвало и глав австрийских регионов.
Также во вторник в 12:00 состоится минута молчания в память о погибших.
- Вечером в понедельник, 2 ноября, возле синагоги в Вене были слышны выстрелы.
- В результате теракта два человека погибли, еще 15 ранены. Одного из нападавших полиция застрелила, а искала полиция.
- Джихадисты заявили о причастности к теракту.
- Еврейская община Австрии принял решение о временном закрытии всех синагог в стране после терактов в Вене. В целях безопасности также закрыли все еврейские учреждения.
- Глава министерства внутренних дел Австрии Карл Нехаммер назвал имя убитого в ночь на 3 ноября венского террориста. Террористу было 20 лет, его звали Кайт Фейзулла, он был родом из Северной Македонии и ранее имел судимость за связь с “Исламским государством”.
- 3 ноября австрийская полиция провела антитеррористический рейд в Линце и задержала одного из подозреваемых в терактах в Вене.