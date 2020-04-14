Об этом сообщает немецкое издание DW.

Уточняется, что уже со вторника, 14 апреля, в стране открылось большинство магазинов.

В частности, в Австрии возобновили работу магазины одежды, хозяйственных товаров, цветов, а также книжные магазины. При этом собственники бизнеса будут обязаны соблюдать строгие правила гигиены. Помимо того, сотрудники магазинов должны регулировать определенное количество людей внутри помещения.

В свою очередь клиенты магазинов должны будут носить защитные маски и соблюдать дистанцию. Также защитные маски необходимо одевать во время поездок в общественном транспорте.

Отмечается, что в Австрии откроется около 80% магазинов, которые были закрыты на время жестких карантинных ограничений.

Сообщается, что на данный момент в стране подтверждено около 14 тысяч случаев заболевания коронавирусом. При этом от COVID-19 умерли 384 человека.