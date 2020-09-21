С понедельника, 21 сентября, в Австрии усилили карантин из-за второй волны коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает “Укринформ”.

В последние дни в Австрии начали фиксировать более 800 случаев заражения коронавирусом в сутки, что позволило говорить о начале второй волны пандемии.

Теперь в стране запрещено собираться в закрытых помещениях в группах более 10 человек с целью проведения досуга и для другой социальной активности.

Ограничения касаются непрофессионально организованных развлекательных, образовательных или спортивных мероприятий в закрытых помещениях (занятия йогой, танцами, концерты, свадьбы и прочее), в которых нет специально обозначенных мест для сидения.

Исключение составляют только похороны.

Тем не менее возможны мероприятия под открытым небом без специальных мест для сидения с максимальным количеством участников 100 человек.

Уточняется, что если массовое мероприятие проводится со всеми мерами безопасности и размещением обозначенных мест для сидения, в нем могут принять участие до 1 500 человек в закрытом помещении и до 3 000 участников – под открытым небом.

Австрийское МВД сообщает, что за прошлые сутки в стране был зафиксирован 621 случай инфицирования коронавирусом, 319 из которых – в Вене. Сейчас в больницах находится 341 больной, 68 из них – в отделениях интенсивной терапии.