Об этом сообщает агентство Reuters.
По словам министра здравоохранения Австрии Рудольфа Аншобера, начиная с 30 апреля, людям разрешат покидать свои дома не только в случае крайней необходимости. Вместе с тем, в Австрии разрешат проводить мероприятия при участии не более 10 человек.
Однако гражданам рекомендуют соблюдать в общественных местах дистанцию в один метр.
Данные меры будут действовать до конца июня, после чего ограничения будут пересмотрены.
В то же время министр сельского хозяйства, регионов и туризма Австрии Элизабет Кестингер сообщила, что в течение следующего месяца могут быть постепенно открыты рестораны и отели.
В частности, 15 мая откроются точки общественного питания, а гостиницы могут открыть с 29 мая.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в стране зарегистрированы более 15 тысяч случаев заражения COVID-19. От болезни умерли 549 человек.
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