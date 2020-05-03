Об этом передает европейское издание Brussels Times.
О решении ослабления карантина во вторник объявил министр здравоохранения Рудольф Аншобер.
“Мы можем отменить ограничения на передвижение”, – сказал Аншобер.
Смягчение мер, по его словам, не означает, что кризис закончился. Аншобер предупредил, что Австрия может остановить смягчение мер во избежание второй волны эпидемии.
В мае ожидается несколько ключевых дат, когда будут ослаблены меры по борьбе с новым коронавирусом: будут открыты магазины и парикмахерские. Также в конце мая будут открыты отели.
Напомним, с середины марта людям в Австрии разрешается покидать свои дома только для важных поездок, а также для велосипедных и пеших прогулок.
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