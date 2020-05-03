В Австрии с 1 мая начался постепенный выход из блокировки.

Об этом передает европейское издание Brussels Times.

О решении ослабления карантина во вторник объявил министр здравоохранения Рудольф Аншобер.

“Мы можем отменить ограничения на передвижение”, – сказал Аншобер.

Смягчение мер, по его словам, не означает, что кризис закончился. Аншобер предупредил, что Австрия может остановить смягчение мер во избежание второй волны эпидемии.

В мае ожидается несколько ключевых дат, когда будут ослаблены меры по борьбе с новым коронавирусом: будут открыты магазины и парикмахерские. Также в конце мая будут открыты отели.

Напомним, с середины марта людям в Австрии разрешается покидать свои дома только для важных поездок, а также для велосипедных и пеших прогулок.