Об этом пишет агентство Reuters.
Власти трех провинций – Вены, прилегающей к ней Нижней Австрии, а также Бургенланда, граничащего с Венгрией, вводят более жесткие ограничения на период пасхальных праздников.
Из девяти провинций Австрии эти три являются одними из наиболее пострадавших и имеют высокий уровень распространения британского штамма коронавируса, который вызывает более серьезные симптомы заболевания.
“Мы хотим ввести ограничения на передвижение, как это было в Австрии до и после Рождества – с полуночи до полуночи”, – сказал министр здравоохранения Рудольф Аншобер на пресс-конференции.
Он заявил, что эти меры необходимы, поскольку палаты интенсивной терапии в восточной Австрии переполнены.
Локдаун продлится с 1 по 6 апреля и захватит Пасху, которую христиане западного обряда в этом году отмечают 4 апреля.
В Вене, Нижней Австрии и Бургенланде закроются объекты сферы услуг по уходу за телом, непродовольственные магазины и торговые центры.
Министр здравоохранения добавил, что в апреле для входа в магазины непродовольственных товаров нужно будет предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.
- Ранее канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что власти продлевают жесткий карантин в стране до 18 апреля. В частности, она уточнила, что ограничения особенно усилят на время пасхальных праздников – в это время магазины, в том числе продуктовые, в должны будут закрыться.
- Позже она признала, что идея ввести жесткий пятидневный карантин на Пасху была ошибкой.