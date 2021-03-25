Министр здравоохранения Австрии заявил в среду, что в Вене и двух других провинциях на востоке Австрии снова введут жесткий карантин на несколько дней до и после Пасхи, чтобы облегчить растущую нагрузку на отделения интенсивной терапии из-за распространения COVID-19.

Об этом пишет агентство Reuters.

Власти трех провинций – Вены, прилегающей к ней Нижней Австрии, а также Бургенланда, граничащего с Венгрией, вводят более жесткие ограничения на период пасхальных праздников.

Из девяти провинций Австрии эти три являются одними из наиболее пострадавших и имеют высокий уровень распространения британского штамма коронавируса, который вызывает более серьезные симптомы заболевания.

“Мы хотим ввести ограничения на передвижение, как это было в Австрии до и после Рождества – с полуночи до полуночи”, – сказал министр здравоохранения Рудольф Аншобер на пресс-конференции.

Он заявил, что эти меры необходимы, поскольку палаты интенсивной терапии в восточной Австрии переполнены.

Локдаун продлится с 1 по 6 апреля и захватит Пасху, которую христиане западного обряда в этом году отмечают 4 апреля.

В Вене, Нижней Австрии и Бургенланде закроются объекты сферы услуг по уходу за телом, непродовольственные магазины и торговые центры.

Министр здравоохранения добавил, что в апреле для входа в магазины непродовольственных товаров нужно будет предъявить отрицательный результат теста на коронавирус.