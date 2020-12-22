Об этом сообщает The Local.
Согласно первоначальному плану зимней изоляции в Австрии, ограничения на контакты должны были быть сняты на три дня: 24, 25 и 31 декабря. Цель состояла в том, чтобы ввести строгие ограничения на окружающие дни, но позволить людям праздновать Рождество и Новый год небольшими группами до десяти человек.
Несмотря на это, австрийские власти решили все-таки усилить ограничения на Новый год – правила вступают в силу с 26 декабря.
Людям разрешат покидать свои дома только по ограниченному набору причин. Навещать членов другого домохозяйства (независимо от количества человек в домохозяйстве) в течение вечера будет разрешено только одному человеку.
Посещаемые люди должны быть “близкими членами семьи” или “важными контактами, с которыми поддерживается контакт несколько раз в неделю”, а не друзьями или знакомыми.
Правительство подтвердило, что определение того или иного человека как “важный контакт” будет зависеть от индивидуальной оценки.
- В середине ноября канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении полного локдауна в стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусом COVID-19.