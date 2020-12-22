Правительство Австрии ужесточили карантин на Новый год в рамках ограничений в связи с COVID-19.

Об этом сообщает The Local.

Согласно первоначальному плану зимней изоляции в Австрии, ограничения на контакты должны были быть сняты на три дня: 24, 25 и 31 декабря. Цель состояла в том, чтобы ввести строгие ограничения на окружающие дни, но позволить людям праздновать Рождество и Новый год небольшими группами до десяти человек.

Несмотря на это, австрийские власти решили все-таки усилить ограничения на Новый год – правила вступают в силу с 26 декабря.

Людям разрешат покидать свои дома только по ограниченному набору причин. Навещать членов другого домохозяйства (независимо от количества человек в домохозяйстве) в течение вечера будет разрешено только одному человеку.

Посещаемые люди должны быть “близкими членами семьи” или “важными контактами, с которыми поддерживается контакт несколько раз в неделю”, а не друзьями или знакомыми.

Правительство подтвердило, что определение того или иного человека как “важный контакт” будет зависеть от индивидуальной оценки.