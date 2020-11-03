Об этом сообщает издание Volksblatt.
Кроме синагог, временно прекращают работу кошерные рестораны, супермаркеты и школы. Австрийские власти рекомендует членам еврейской общины оставаться дома.
Следствие до сих пор не установило, была ли атака террористов в Вене направлена против еврейской общины. Однако стало известно, что злоумышленник застрелил двух людей перед зданием городской синагоги на Зайтенштеттенгассе.
По всей территории Австрии усилены меры безопасности.
- Вечером в понедельник, 2 ноября, возле синагоги в Вене были слышны выстрелы. Полиция провела масштабную спецоперацию. Стрельба происходила в шести локациях. Погибло четыре человека, еще 17 получили ранения. Полиция ликвидировала одного из террористов.
- Очевидцы сообщают, что выстрелы были похожи на те, которые сделаны с автоматического оружия. Некоторые рассказали, что видели человека, который бежал по улице и стрелял. Федеральный канцлер Австрии Курц поблагодарил работников экстренных служб и заверил, что полиция “будет принимать решительные меры против виновных в ужасном террористическом нападении”.