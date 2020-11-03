Очевидцы сообщают, что выстрелы были похожи на те, которые сделаны с автоматического оружия. Некоторые рассказали, что видели человека, который бежал по улице и стрелял.

Федеральный канцлер Австрии Курц поблагодарил работников экстренных служб и заверил, что полиция “будет принимать решительные меры против виновных в ужасном террористическом нападении”.