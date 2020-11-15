Об этом сообщает Kurier.
Ограничения начнут действовать 17 ноября и как минимум по 6 декабря.
Сейчас в Австрии есть комендантский час – с 20:00 до 6:00.
Теперь жители должны будут оставаться дома – выходить разрешается только за продуктами или на работу, учебу, для ухода за другими людьми и для прогулок или занятий спортом на свежем воздухе.
Дистанционно будут работать учебные заведения.
Кроме того, закроются магазины, которые продают товары не первой необходимости, а также учреждения в сфере услуг.
Курц назвал эту меру единственной, способной сдержать большое количество зараженных.
На данный момент всего в Австрии зарегистрировали более 191 200 случаев COVID-19, 1661 смерть и более 112 700 выздоровлений.
- Ранее сообщалось, что с 3 ноября в Австрии вступают в силу жесткие карантинные ограничения из-за стремительного распространения коронавируса.