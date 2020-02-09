Об этом сообщает портал 1news.az.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи прибыли для голосования на 6-ой избирательный участок, расположенный в средней школе №6 Сабаильского избирательного округа №29 города Баку.
На этом участке зарегистрированы 574 избирателя. По данному избирательному округу баллотируются 20 кандидатов.
Голосование продлиться с 08:00 до 19:00 на 5573 избирательных участках.
За 125 мест в парламенте ведут борьбу 1314 кандидата.
В списки избирателей включены более 5,3 млн граждан.
Согласно законодательству Азербайджана, нижний порог явки на парламентских выборах не предусмотрен, они будут признаны состоявшимися в любом случае. Победившими будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
ЦИК объявит предварительные результаты не позднее 12 февраля, а окончательные – до 26 марта 2020 года.
- В декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан поддержал реализацию проекта Южного газотранспортного коридора.