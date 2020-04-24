Об этом сообщает азербайджанское издание AZE.az.
Уточняется, что уже с понедельника, 27 апреля, в Азербайджане возобновят продажу газет, книг и канцелярской продукции.
В государстве также откроются агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (аналог украинского ЦНАП).
Помимо того, в стране смогут вернуться к работе репетиторы, однако проводить групповые занятия будет по-прежнему запрещено.
Также с 27 апреля в Азербайджане возобновится работа торговых точек по продаже одежды, парфюмерии, косметики, мебели, цветов, автомобилей, сельскохозяйственной техники и ювелирных изделий.
Торговые центры в стране на этом этапе смягчения карантинных мер останутся закрытыми.
- Правительство Грузии объявило о намерениях облегчать карантинные ограничения уже с 27 апреля.