В Азербайджане приняли решение начать смягчение карантинных мер уже с начала следующей недели.

Об этом сообщает азербайджанское издание AZE.az.

Уточняется, что уже с понедельника, 27 апреля, в Азербайджане возобновят продажу газет, книг и канцелярской продукции.

В государстве также откроются агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (аналог украинского ЦНАП).

Помимо того, в стране смогут вернуться к работе репетиторы, однако проводить групповые занятия будет по-прежнему запрещено.

Также с 27 апреля в Азербайджане возобновится работа торговых точек по продаже одежды, парфюмерии, косметики, мебели, цветов, автомобилей, сельскохозяйственной техники и ювелирных изделий.

Торговые центры в стране на этом этапе смягчения карантинных мер останутся закрытыми.