Парламент Азербайджана 27 сентября принял решение о введении военного положения в некоторых городах и регионах страны из-за обострения ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает APA.

Постановление должно быть утверждено президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в течение 48 часов.

Объявление комендантского часа по всей стране или ряде ее регионов возлагается на МВД Азербайджана.

Ранее сегодня Армения ввела военное положение на территории страны и объявила о мобилизации резервистов в возрасте до 55 лет.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.