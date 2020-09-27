Об этом сообщает APA.
Постановление должно быть утверждено президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в течение 48 часов.
Объявление комендантского часа по всей стране или ряде ее регионов возлагается на МВД Азербайджана.
Ранее сегодня Армения ввела военное положение на территории страны и объявила о мобилизации резервистов в возрасте до 55 лет.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР.
- Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан начал авиационную и артиллерийскую атаку.