Об этом сообщает местное издание JAMnews, ссылаясь на журналиста-инсайдера.
Журналист рассказал, что в редакции издания, где он работает, распостранили инструкцию, согласно которой СМИ запрещают публиковать какую-либо информацию о случаях смерти вследствие заражения коронавирусом среди представителей медиа и медиков. В случае публикации таких материалов, журналистов будут “наказывать”, но как – не уточнили.
Такие сообщения появились на фоне новости о том, что главный редактор Общественного телевидения Азербайджана Амрах Фаганоглу якобы умер от COVID-19. Он умер в клинике “Yeni klinika”.
Первыми об этом сообщили на телеканале, а после этого новость распространили местные СМИ. Спустя какое-то время новость удалили со всех ресурсов.
По состоянию на 30 июля в Азербайджане зафиксировали более 30 тысяч больных коронавирусом, из них 438 человек умерли.
- В Украине по состоянию на 30 июля подтверждено 68 794 случая COVID-19. За сутки обнаружили 1197 новых случаев, что является самым большим суточным показателем с начала эпидемии.