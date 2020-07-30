Власти Азербайджана запретили медиа сообщать о случаях смерти среди журналистов и врачей от коронавируса.

Об этом сообщает местное издание JAMnews, ссылаясь на журналиста-инсайдера.

Журналист рассказал, что в редакции издания, где он работает, распостранили инструкцию, согласно которой СМИ запрещают публиковать какую-либо информацию о случаях смерти вследствие заражения коронавирусом среди представителей медиа и медиков. В случае публикации таких материалов, журналистов будут “наказывать”, но как – не уточнили.

Такие сообщения появились на фоне новости о том, что главный редактор Общественного телевидения Азербайджана Амрах Фаганоглу якобы умер от COVID-19. Он умер в клинике “Yeni klinika”.

Первыми об этом сообщили на телеканале, а после этого новость распространили местные СМИ. Спустя какое-то время новость удалили со всех ресурсов.

По состоянию на 30 июля в Азербайджане зафиксировали более 30 тысяч больных коронавирусом, из них 438 человек умерли.