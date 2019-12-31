В Багдаде демонстранты напали на посольство США. Причиной стали недавние воздушные удары по иракской шиитской военизированной группировке "Катаиб Хезболла", поддерживаемой Ираном.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Американские военные заявили, что авиаудары были ответом на убийство американского подрядчика в результате ракетной атаки на иракскую военную базу.

Десятки протестующих ворвались в комплекс посольства после того, как выломали ворота. Они также успели поджечь пост охраны на соседней улице и повесили плакат на стене: “Америка – агрессор”.

Американские военные пустили слезоточивый газ по демонстрантам.