Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Американские военные заявили, что авиаудары были ответом на убийство американского подрядчика в результате ракетной атаки на иракскую военную базу.
Десятки протестующих ворвались в комплекс посольства после того, как выломали ворота. Они также успели поджечь пост охраны на соседней улице и повесили плакат на стене: “Америка – агрессор”.
Американские военные пустили слезоточивый газ по демонстрантам.
- Ранее сообщалось, что президент Ирака Бархам Салех подал парламенту прошение об отставке по причине того, что не может выполнять свои обязанности в условиях продолжительных антиправительственных протестов.
- Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди 1 декабря написал заявление об отставке из-за продолжительных антиправительственных акций протеста в иракской столице Багдаде.
- 28 ноября протестующие в Ираке штурмовали посольство Ирана. Во время стычек между правоохранителями и протестующими в Ираке погибли как минимум 28 людей.
- В целом во время протестов в Ираке погибли уже 350 человек, еще сотни людей получили ранения.