Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Американские военные заявили, что авиаудары были ответом на убийство американского подрядчика в результате ракетной атаки на иракскую военную базу.

Десятки протестующих ворвались в комплекс посольства после того, как выломали ворота. Они также успели поджечь пост охраны на соседней улице и повесили плакат на стене: “Америка – агрессор”.

Американские военные пустили слезоточивый газ по демонстрантам.

Фото: AP

Фото: Reuters

  • Ранее сообщалось, что президент Ирака Бархам Салех подал парламенту прошение об отставке по причине того, что не может выполнять свои обязанности в условиях продолжительных антиправительственных протестов.
  • Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди 1 декабря написал заявление об отставке из-за продолжительных антиправительственных акций протеста в иракской столице Багдаде.
  • 28 ноября протестующие в Ираке штурмовали посольство Ирана. Во время стычек между правоохранителями и протестующими в Ираке погибли как минимум 28 людей.
  • В целом во время протестов в Ираке погибли уже 350 человек, еще сотни людей получили ранения.