В Бангладеш из-за болезней, вызванных резким похолоданием умерли не менее 50 человек.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Метеорологическая служба сообщила, что самая низкая температура в этом году в стране была зафиксирована на уровне 4,5 градуса по Цельсию (40,1 градуса по Фаренгейту) в начале воскресенья в Тетулии, пограничном городе на севере Бангладеш.

По крайней мере 17 человек умерли от острой респираторной инфекции и 33 от диареи и других заболеваний с 1 ноября по 28 декабря.

Больницы переполнены людьми, у которых грипп, обезвоживание или пневмония.

Отмечается, что чаще всего заболевают люди с низким доходом, особенно работники, у которых попросту не хватает одежды. Пожилые люди и дети чаще подвержены таким болезням, как пневмония.

Метеорологическая служба сообщила, что похолодание, сопровождаемое холодными ветрами и густым туманом, продлится еще несколько дней.