Как информирует агентство Reuters, в четверг, 28 мая, протестовать вышли сотни рабочих.
Они заблокировали въезд на территорию завода покрышками и подожгли их.
Кроме того, разъяренные рабочие перекрыли движение по некоторым дорогам в районе предприятия.
Решение закрыть завод означает сокращение около 3 тыс. рабочих мест. Кроме того, косвенным последствием может стать потеря до 25 тысяч рабочих мест, которые зависят от работы предприятия.
Фото: Reuters
В Nissan решили, что закроют завод в декабре в рамках глобального плана по реструктуризации, чтобы сократить расходы. Автоконцерн намерен сократить свои производственные мощности на 20 %, чтобы стать менее затратным и более рентабельным автопроизводителем после падения продаж.
О таких планах стало известно после того, как Nissan объявил об операционном убытке в размере 40,5 млрд иен (376 млн долларов) за финансовый год, закончившийся в марте. Это худший результат компании с 2009 года.
Решение о закрытии завода в Барселоне стало ударом для Испании в то время, когда в стране растет безработица, а из-за коронавирусного кризиса надвигается резкая рецессия.
Испанское правительство заявляло в январе после встречи с руководством Renault и Nissan, что рабочие места на заводе в Барселоне “гарантированы”. Теперь же власти Испании отмечают, что закрытие завода обойдется Nissan в 1 млрд евро, в связи с чем инвестиции в предприятие будут более дешевой альтернативой.
Завод Nissan работает в Барселоне с 1980-х годов.
Фото: Reuters
Фото: Andreu Dalmau/EPA
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