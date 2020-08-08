Об этом заявила лидер политсилы Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко вспомнила социологический опрос, согласно которому, 70% украинский считают, что страна движется в неправильном направлении.

“И поэтому главная меня, которая сегодня стоит перед нашей командой, это исправить эту ситуацию … Нам наконец надо закончить короткий этап приколов, видосиков. Мы не имеем права покидать страну в таком низкой ступени управления”, – сказала Юлия Тимошенко.

Она отметила, что выйти из этой ситуации можно только перезагрузив власть.

“Наша команда “Батькивщины” идет на местные выборы. Мы не дадим на местном уровне проголосовать” по приколу “. Мы будем выдвигать тысячи кандидатов на должности председателей”, – сказала Тимошенко.

Тимошенко представила Алексея Кучеренко, с которым работала в своем правительстве. “Наша команда выдвинула Алексея Кучеренко в кандидаты на пост мэра Киева … По всей стране планируем выдвинуть примерно 40 000 кандидатов в депутаты”, – заявила лидер “Батькивщины”.