В Беларуси зафиксировано уже больше 7 тысяч подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

Уточняется, что в Беларуси зафиксирован уже 7 281 случай заражения COVID-19.

“Всего, по данным на 22 апреля, в стране зарегистрирован 7281 человек с положительным тестом на COVID-19 (плюс 558 за последние сутки), умерли 58 пациентов (плюс 3 за последние сутки)”, – сказано в сообщении.

По информации белорусского минздрава, с начала вспышки эпидемии в стране вылечились от коронавируса и были выписаны из медицинских учреждений уже 769 людей.

При этом в Беларуси с начала февраля было сделано 114 955 тестов на коронавирус COVID-19.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против ношения масок детьми в школах, назвав это “несусветной глупостью”.