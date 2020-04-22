Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.
Уточняется, что в Беларуси зафиксирован уже 7 281 случай заражения COVID-19.
“Всего, по данным на 22 апреля, в стране зарегистрирован 7281 человек с положительным тестом на COVID-19 (плюс 558 за последние сутки), умерли 58 пациентов (плюс 3 за последние сутки)”, – сказано в сообщении.
По информации белорусского минздрава, с начала вспышки эпидемии в стране вылечились от коронавируса и были выписаны из медицинских учреждений уже 769 людей.
При этом в Беларуси с начала февраля было сделано 114 955 тестов на коронавирус COVID-19.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против ношения масок детьми в школах, назвав это “несусветной глупостью”.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 является “хорошим уроком” для тех, кто курит и употребляет наркотики.
- Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что от коронавируса помогают водка, сауна и трактор.
- Также Лукашенко заявил, что в стране не отменят празднование “Дня Победы” из-за пандемии коронавируса COVID-19.