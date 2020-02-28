В Беларуси, Литве и еще нескольких странах подтверждены первые случаи заражения коронавирусом.

Как проинформировали в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, в стране зарегистрирован “первый завозной случай коронавируса”.

Тесты подтвердили наличие вируса у одного из студентов из Ирана.

“Учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии Министерством здравоохранения Республики Беларусь было принято решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран в период с 20 февраля. При лабораторном типировании 27 февраля был выявлен вирус у одного из граждан Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица, помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно”, – говорится в сообщении ведомства.

О случае заражения коронавирусом сообщили и в Минздраве Литвы. Согласно данным ведомства, заболевшая вернулась из итальянской Вероны 24 февраля. Женщину изолировали в больнице. У нее легкие симптомы заболевания.

Первый случай заражения подтвердили и власти Новой Зеландии. Пациентом является мужчина в возрасте 60 лет, который недавно вернулся из Ирана, информирует агентство Reuters. Он проходит лечение в городской больнице Окленда, и его состояние улучшается.

“Несмотря на то, что у нас есть первый случай заболевания COVID-19, вероятность возникновения вспышки среди населения остается низкой”, – заверили в Минздраве Новой Зеландии.

В данный момент отслеживается история контактов пациента и проверяются члены его семьи на наличие вируса.

О первом случае заражения коронавирусом также сообщили власти Нигерии и Нидерландов.

В Нигерии заболевание обнаружили в Лагосе у гражданина Италии, который приехал в страну три дня назад, информирует Reuters. Итальянец работает в Нигерии и вернулся из Милана 25 февраля. Состояние его здоровья является стабильным.

В Нидерландах органы здравоохранения сообщили об обнаружении вируса у человека, который недавно прибыл из Италии. Отмечается, что пациент в городе Тилбург путешествовал по северной Италии и в настоящее время находится в изоляции, сообщает Reuters.

Чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни в Нидерландах, органы здравоохранения страны отслеживают круг контактов инфицированного.