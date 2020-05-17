Об этом идет речь в материале русской службы Би-би-си.
Илья и Стас Костевы приговорены к расстрелу за убийство. В апреле прошлого года Костевы жестоко убили соседку-педагога, из дома вынесли компьютер и пакет с продуктами и подожгли его.
Братья Костевы, 18-летний Станислав и 20-летний Илья находились на государственном обеспечении в детском доме с подросткового возраста.
Они получили право вернуться домой по достижении совершеннолетия. Младший, Стас, вернулся в родной город Чериков накануне убийства соседки.
Их матери, Наталье Костевой предстоит выплатить 10 тысяч белорусских рублей – более 4 тысяч долларов.
Отметим, за время белорусской независимости, по данным правозащитников, было приведено в исполнение более 400 смертных приговоров.
Беларусь не входит в Совет Европы из-за действия смертной казни в стране. Таким образом, Европейский суд по правам человека недоступен для обращений по делам приговоренных к смерти.
- В Беларуси в ближайшее время планируют определить дату предстоящих президентских выборов, которые состоятся уже летом, несмотря на эпидемию коронавируса.