Белорусские власти принуждают мать, приговоренных к расстрелу братьев, выплатить более 4 тысяч долларов за содержание ее детей на государственном обеспечении во время пребывания в детском доме.

Об этом идет речь в материале русской службы Би-би-си.

Илья и Стас Костевы приговорены к расстрелу за убийство. В апреле прошлого года Костевы жестоко убили соседку-педагога, из дома вынесли компьютер и пакет с продуктами и подожгли его.

Братья Костевы, 18-летний Станислав и 20-летний Илья находились на государственном обеспечении в детском доме с подросткового возраста.

Они получили право вернуться домой по достижении совершеннолетия. Младший, Стас, вернулся в родной город Чериков накануне убийства соседки.

Их матери, Наталье Костевой предстоит выплатить 10 тысяч белорусских рублей – более 4 тысяч долларов.

Отметим, за время белорусской независимости, по данным правозащитников, было приведено в исполнение более 400 смертных приговоров.

Беларусь не входит в Совет Европы из-за действия смертной казни в стране. Таким образом, Европейский суд по правам человека недоступен для обращений по делам приговоренных к смерти.