Об этом сообщают белорусские издания “Радыё Свабода” и TUT.by.
Исчезновение
29-летний Константин Шишмаков, директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона, пропал 15 августа.
Шишмаков был одним из двух членов избирательной комиссии на избирательном участке в Волковыске на минувших выборах президента Беларуси, которые отказались подписать протокол подсчета голосов. Его подпись, по его же словам, позднее была подделана.
15 августа Шишмаков последний раз выходил на связь с семьей. В тот день он позвонил жене с работы и сказал: “Я здесь работать больше не буду, еду домой”. Домой мужчина так и не приехал.
Поиски и обнаружение тела
В день исчезновения Константина его семья подала заявление в полицию, его приняли, были начаты поиски. К поискам также подключались волонтеры поисково-спасательного отряда “Ангел”.
Телефон мужчины в последний раз был активен на дороге из Волковыска на Гродно, где мужчина проживает. Это отследили сотрудники милиции.
Во вторник, 18 августа, волонтеры сообщили, что тело пропавшего было обнаружено.
Информацию о гибели и обнаружении тела Шишмакова подтвердили в Следственном комитете.
“Вечером 15 августа в Волковысскую полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении ее 29-летнего мужа. Тут же правоохранители организовали поисковые операции. Днем 18 августа волонтеры поисково-спасательного отряда “Ангел” обнаружили в Мостинском районе автомобиль жителя Волковыска. После этого в лесу было найдено тело пропавшего мужчины”, — сообщили в СК, добавив, что смерть, вероятно, носит не насильственный характер.
Как известно, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%.
После проведения выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты, которые продолжатся по сей день. Их участники требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов. Сам же Лукашенко выступает против повторного проведения президентских выборов и заявляет, что результаты голосования не могли быть сфальсифицированы.
Во время протестов были задержаны тысячи человек. Многие из них рассказывают о нечеловеческих пытках со стороны правоохранителей.
- Во время протестов погибли по меньшей мере три человека. Так 10 августа на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Притыцкого в Минске, где силовики жестко разогнали акцию протеста против результатов президентских выборов в Беларуси, умер демонстрант Александр Тарайковский. Он стал первой жертвой протестов, смерть которой официально подтвердили в МВД Беларуси. 15 августа в Сети появилось видео момента гибели белорусского демонстранта. На кадрах видно, что мужчина был безоружен, хотя в МВД утверждали, что у него была взрывчатка).
- Впоследствии министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев допустил, что силовики могли открывать огонь в сторону протестующего.
- Вторым погибшим во время протестов в Беларуси является 25-летний Александр Вихор. Его задержали в Гомеле. Родные заявляли, что парень не принимал в акции непосредственное участие, а шел увидеться с девушкой.
- 18 августа министерство внутренних дел Беларуси сообщило об еще одной смерти участника массовых акций протеста. Согласно официальной версии, на Партизанском проспекте в Минск в результате наезда автомобиля погиб 19-летний парень.