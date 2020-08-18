Пропавший несколько дней назад директора музея и член избирательной комиссии на прошедших выборах президента Беларуси, отказавшийся подписать итоговый протокол подсчета голосов, найден мертвым.

Об этом сообщают белорусские издания “Радыё Свабода” и TUT.by.

Исчезновение

29-летний Константин Шишмаков, директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона, пропал 15 августа.

Шишмаков был одним из двух членов избирательной комиссии на избирательном участке в Волковыске на минувших выборах президента Беларуси, которые отказались подписать протокол подсчета голосов. Его подпись, по его же словам, позднее была подделана.

15 августа Шишмаков последний раз выходил на связь с семьей. В тот день он позвонил жене с работы и сказал: “Я здесь работать больше не буду, еду домой”. Домой мужчина так и не приехал.

Поиски и обнаружение тела

В день исчезновения Константина его семья подала заявление в полицию, его приняли, были начаты поиски. К поискам также подключались волонтеры поисково-спасательного отряда “Ангел”.

Телефон мужчины в последний раз был активен на дороге из Волковыска на Гродно, где мужчина проживает. Это отследили сотрудники милиции.

Во вторник, 18 августа, волонтеры сообщили, что тело пропавшего было обнаружено.

Информацию о гибели и обнаружении тела Шишмакова подтвердили в Следственном комитете.

“Вечером 15 августа в Волковысскую полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении ее 29-летнего мужа. Тут же правоохранители организовали поисковые операции. Днем 18 августа волонтеры поисково-спасательного отряда “Ангел” обнаружили в Мостинском районе автомобиль жителя Волковыска. После этого в лесу было найдено тело пропавшего мужчины”, — сообщили в СК, добавив, что смерть, вероятно, носит не насильственный характер.

Как известно, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%.

После проведения выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты, которые продолжатся по сей день. Их участники требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов. Сам же Лукашенко выступает против повторного проведения президентских выборов и заявляет, что результаты голосования не могли быть сфальсифицированы.

Во время протестов были задержаны тысячи человек. Многие из них рассказывают о нечеловеческих пытках со стороны правоохранителей.