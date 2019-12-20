В столице Беларуси Минске проходит новая акция против интеграции с Россией.

Об этом сообщает белорусская служба “Радио-Свободы”.

Уточняется, что против углубления интеграции Беларуси с Россией сегодня протестуют больше тысячи человек.

Первоначально протестующие собрались на Октябрьской площади, а потом начали двигаться на площадь Независимости.

При этом участники протеста останавливались у здания правительства Беларуси, где скандировали “Позор”.

По мнению активистов, правительству следует прислушиваться к гражданам.

Также сообщается, что акцией протеста руководит член организационного комитета партии “Белорусская христианская демократия” Павел Северниц. Данная партия не зарегистрирована в Беларуси официально.

Уточняется, что на данный момент задержаний протестующих не было.