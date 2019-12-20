Об этом сообщает белорусская служба “Радио-Свободы”.
Уточняется, что против углубления интеграции Беларуси с Россией сегодня протестуют больше тысячи человек.
Первоначально протестующие собрались на Октябрьской площади, а потом начали двигаться на площадь Независимости.
При этом участники протеста останавливались у здания правительства Беларуси, где скандировали “Позор”.
По мнению активистов, правительству следует прислушиваться к гражданам.
Также сообщается, что акцией протеста руководит член организационного комитета партии “Белорусская христианская демократия” Павел Северниц. Данная партия не зарегистрирована в Беларуси официально.
Уточняется, что на данный момент задержаний протестующих не было.
- Ранее сообщалось, что Российская Федерация и Беларусь в рамках объединения в Союзное государство создадут единые парламент и правительство.
- 7 декабря в центре Минска проходили масштабные акции протеста против “углубления интеграции” Беларуси и России. 8 декабря состоялась повторная несогласованная акция протеста.