Об этом сообщает беларусское издание TUT.BY.
Уточняется, что за сутки в Беларуси было зафиксировано 897 случаев заражения коронавирусом.
В целом за все время в стране подтверждено уже 38 956 случаев заражения.
Отмечается, что за период эпидемии, согласно официальной информации, в Беларуси умерли от COVID-19 214 людей. Уже вылечились 15 923 пациента.
При этом процент положительных тестов за последние сутки составил 7,1%. За прошедшие сутки процент составлял 9,2%.
Несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, в Беларуси не прекращалось проведение массовых мероприятий.
Как известно, 9 мая в Беларуси, несмотря на эпидемию коронавируса, состоялся военный парад по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.
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- Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что от коронавируса помогают водка, сауна и трактор.
- Также Лукашенко заявил, что в стране не отменят празднование “Дня Победы” из-за пандемии коронавируса COVID-19.