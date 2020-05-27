В Беларуси впервые за три недели зафиксировано менее 900 подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки.

Об этом сообщает беларусское издание TUT.BY.

Уточняется, что за сутки в Беларуси было зафиксировано 897 случаев заражения коронавирусом.

В целом за все время в стране подтверждено уже 38 956 случаев заражения.

Отмечается, что за период эпидемии, согласно официальной информации, в Беларуси умерли от COVID-19 214 людей. Уже вылечились 15 923 пациента.

При этом процент положительных тестов за последние сутки составил 7,1%. За прошедшие сутки процент составлял 9,2%.

Несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, в Беларуси не прекращалось проведение массовых мероприятий.

Как известно, 9 мая в Беларуси, несмотря на эпидемию коронавируса, состоялся военный парад по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.