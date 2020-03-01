Об этом сообщается на сайте минздрава Беларуси.
Гражданка Беларуси и двое ее коллег недавно вернулись из Италии, в связи с чем им провели тесты и взяли анализы на коронавирус. После этого их госпитализировали в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу.
Тест, выполненный одной из пациенток, показал положительный результат на вирус. Врачи проводят женщине углубленную лабораторную диагностику. У ее коллег тесты оказались отрицательными.
“Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. На сегодняшний момент состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные”, – рассказали в минздраве.
Всего в белорусских больницах с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. У всех состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет.
Это вторая положительная проба на SARS-CoV-2 в Беларуси. О первой стало известно 28 февраля. Носителем вируса оказался иранский студент, его поместили в инфекционную клинику в Минске.
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