Об этом сообщается на сайте минздрава Беларуси.

Гражданка Беларуси и двое ее коллег недавно вернулись из Италии, в связи с чем им провели тесты и взяли анализы на коронавирус. После этого их госпитализировали в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу.

Тест, выполненный одной из пациенток, показал положительный результат на вирус. Врачи проводят женщине углубленную лабораторную диагностику. У ее коллег тесты оказались отрицательными.

“Пациенты были госпитализированы в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. На сегодняшний момент состояние всех трех удовлетворительное, признаков заболевания нет. Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные”, – рассказали в минздраве.

Всего в белорусских больницах с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся три пациента. У всех состояние удовлетворительное, клинических проявлений болезни нет.

Это вторая положительная проба на SARS-CoV-2 в Беларуси. О первой стало известно 28 февраля. Носителем вируса оказался иранский студент, его поместили в инфекционную клинику в Минске.